Anne Hathaway: ik was onzeker over alles

„Ik kijk niet niet vaak terug naar vroeger, maar ik herinner me nog wel dat ik me 10 jaar geleden ontzettend druk maakte over het award seizoen. Ik was zo bang om het allemaal verkeerd te doen, dat ik met kerstmis nauwelijks iets at omdat ik dacht dat filmsterren een bepaald uiterlijk moesten hebben. Ik rookte me te pletter om de zenuwen maar weg te krijgen en zorgde totaal niet goed voor mezelf.”

Tegenwoordig is de actrice getrouwd met producer Adam Schulman, met wie ze een 2-jarig zoontje heeft, Jonathan. Naar eigen zeggen heeft ze vrede gesloten met de haar bekendheid en is ze een totaal ander persoon dan ze ooit was. „Ik heb geleerd om ’dank je wel’ te zeggen tegen het leven, door voor mezelf te gaan zorgen. Het was soms best wel moeilijk, maar ik ben echt een transformatie ondergaan, ook al zie ik er van de buitenkant nog vrijwel hetzelfde uit.”