Sharon den Adel sluit songfestival niet uit

„Ik zie vooral op tegen de publiciteit die erbij komt kijken”, zegt Sharon vrijdag in Trouw. „Vorig jaar ben ik voor de jury gevraagd. Dat leek me leuk en dat was het ook, maar toen mijn vader overleed kwam dat in een roddelblad terecht. Foto erbij, afbeelding van het overlijdensbericht; het ging mij veel te ver.”

De 44-jarige Sharon wil liefst „een normaal leven voor mijn familie en kinderen.” „Niet voor niets blijf ik bewust weg uit bepaalde tv-programma’s”, zegt ze. „Gelukkig kan ik goed leven van de band. We hebben vrijheid om te doen en te laten wat we willen.”

Sharon wordt al langer in verband gebracht met een eventuele deelname aan het songfestival met als hoogtepunt vorig jaar, toen de aankondiging van haar soloproject toevalligerwijs in dezelfde week als de aankondiging van de Nederlandse act viel.