’Wapenstilstand’ tussen Reynolds en Jackman

„Officiële wapenstilstand met Hugh Jackman”, schrijft de Deadpool-acteur bij de foto waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. „Als blijk van goede wil ga ik een hele mooie advertentie maken voor zijn bedrijf Laughing Man Coffee, kan niet wachten!”

Jackman postte op zijn beurt dezelfde foto en schreef in het bijschrift dat hij reclame gaat maken voor Reynolds’ bedrijf Aviation Gin.

Pesterijen

Of de heren de wapenstilstand ook echt gaan volhouden valt te bezien. Reynolds plaatste dezelfde foto namelijk enigszins bewerkt later op zijn Story. Hierop was een granaat tussen hun handen gephotoshopt, had Reynolds de pin tussen zijn tanden en was Jackman met zijn beroemde Wolverine-klauwen achter de rug van zijn vriend te zien.

De twee superheldenacteurs pestten elkaar jarenlang op social media over en weer. Zo maakte Reynolds een paar keer de komaf van zijn Australische vriend belachelijk en nam Jackman zijn maatje afgelopen maand, met hulp van collega Jake Gyllenhaal, in de maling door Reynolds bij een chic etentje als enige in een foute kersttrui te laten opdraven.