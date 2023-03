Premium Het beste van De Telegraaf

PVV-Kamerlid Léon de Jong die Elvis zingt gaat wereld over: ’Er keken 1,4 miljoen mensen, heel bijzonder’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

De echte is dood, de zangers die hem vol respect nadoen leven in een roes van succes. Elvis Tribute Artists vullen (zoals zondag in Schiedam) theaterzalen, de ’vrouwelijke Colonel Parker’ Petrie Kuizenga leverde op Graceland al negen Elvis-wereldkampioenen af en als ’geheim wapen’ betovert PVV-Tweede Kamerlid Léon de Jong miljoenen mensen met zijn Elvis-stem.