Bay City Rollers-zanger Les McKeown (65) overleden

Zijn familie schrijft op de Facebookpagina van de band dat hij plotseling thuis is overleden. De doodsoorzaak is niet bekend.

Ⓒ Getty Images

De band brak in 1973 door met Remember en scoorde later nog meer hits waaronder All of Me Loves All of You en I Only Want to Be With You. McKeown voegde zich aan het einde van 1973 bij de band en verliet de Bay City Rollers in 1978.