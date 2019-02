Harry en Meghan wijken niet voor sneeuw

Het paar was in het 250 jaar oude Old Vic-theater aanwezig voor een rondleiding. Het theater wordt gedurende een periode van tien jaar in meerdere fases verbouwd. De totale kosten ervan zijn omgerekend een kleine 30 miljoen euro. Het paar bezoekt in Bristol ook nog een instelling die wil voorkomen dat kinderen voortijdig schoolverlater worden.

Ondanks het gure weer en de gestaag vallende sneeuw namen Harry en Meghan de tijd om handen te schudden met toegestroomde bezoekers. Op beelden in de Britse media is bij Meghan de steeds maar groeiden ’baby bump’ goed te zien. Toch lijkt het obstakel weinig last te bezorgen bij de goedgeluimde aanstaande moeder, die eind april of begin mei moet bevallen.

Het bezoek aan Bristol was niet de eerste officiële plichtpleging voor de 37-jarige Meghan deze week. Donderdag ontmoette ze studenten en docenten van de Association of Commonwealth Universities. Dat was voor haar de eerste keer sinds ze beschermvrouw van dit instituut is geworden.