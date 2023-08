Lee Towers treedt op met gebroken hand: ’Niet lullen, maar poetsen’

De muziekcoryfee brak de middenhandsbeentjes van zijn linkerhand na een val van zijn hometrainer, vertelde hij eerder deze week bij Omroep West. De hand zit inmiddels twee weken in het gips. „Maar als ik op het podium op een kruk ga zitten, gaat het prima”, stelt de zanger met klem. „De microfoon kan ik ook in een andere hand vasthouden.”

Towers heeft sinds het nieuws naar buiten kwam vele tientallen beterschapswensen en bloemetjes gehad van fans en „andere hele aardige mensen.” Eerder dit jaar leefden de fans ook al zo mee nadat hij zijn heup had gebroken. „Mensen sturen ook kaartjes en berichtjes voor Laura, mijn vrouw”, vertelt hij. „Fans bieden zelfs aan of ze mij ergens heen moeten rijden.”

De chansonnier noemt alle aandacht „ontzettend lief. Maar tegelijkertijd wil ik het allemaal ook niet zwaarder maken dan nodig is. Het revalideren gaat goed, voor de rest ben ik gezond en gelukkig. En de zorg die ik krijg van familie en vrienden is geweldig.” De eerste grote optredens van Towers op de agenda zijn zijn gastoptredens tijdens de John de Bever-concerten in Ahoy, op 30 september en 1 oktober.