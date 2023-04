Docu over prins Andrew rond datum kroning Charles te zien

De tweedelige docu draait om het spraakmakende interview dat Andrew in 2019 gaf aan voormalig BBC-journalist Emily Maitlis, waarna hij publiekelijk verguisd werd. De prins kwam hierin hakkelend aan het woord over zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook ging hij in op de beschuldiging aan zijn adres van seksueel misbruik.

Eerder werd bekend dat Netflix bezig is met een verfilming van het geruchtmakende interview voor BBC Newsnight. Gillian Anderson is daarvoor gecast als journalist Emily Matlis en Rufus Sewell gaat de hoofdrol van Andrew spelen in de film met de titel Scoop.