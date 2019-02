Geen muziek van David Bowie in biopic Stardust

„De makers van Stardust hebben geen rechten om de muziek van mijn vader te gebruiken in hun film”, zegt Jones. De initiatiefnemers van Stardust lieten weten dat er wel muziek van Bowie in zou zitten. Maar Jones zegt dat dat „waarschijnlijk niet gaat gebeuren.”

De zoon van Bowie is niet van plan om Stardust tegen te houden, maar beveelt ’m niet aan: „Als mensen naar een film over David Bowie willen gaan zonder de muziek, is dat natuurlijk hun keuze.”

De Britse muzikant en acteur Johnny Flynn gaat de rol van David Bowie spelen in Stardust. De film gaat over de opkomst van de zanger begin jaren zeventig met zijn eerste bezoek aan Amerika in 1971 - een reis die de inspiratie vormde voor het ontstaan van zijn wereldberoemde alter ego Ziggy Stardust.