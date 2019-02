Sex Education krijgt tweede seizoen

Sex Education krijgt veel lovende kritieken en wordt voornamelijk geprezen voor de verfrissende en vrouwvriendelijke manier waarop het coming-of-age-verhaal wordt gebracht. Het grappige verhaal met veel ongemakkelijke en ook warme momenten heeft menig hart gestolen.

Het eerste seizoen staat nog maar een maand op Netflix. Naar schatting hebben ruim 40 miljoen huishoudens de serie al gezien.

Over het tweede seizoen zegt de maker Laurie Nunn in een verklaring dat ze het spannend vond hoe het eerste seizoen ontvangen zou worden. „Dat mensen over de hele wereld zich zo verbonden voelden met de personages die als ideeën in mijn hoofd zijn ontstaan, is ongelooflijk. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die de tijd heeft genomen om naar de serie te kijken, en ik kan niet wachten om deze geweldige reis voort te zetten.”