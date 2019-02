Christina Aguilera 'zwijgt' over Super Bowl

Talkshowhost Andy Cohen vroeg Christina of de mogelijkheid bestond dat ze in de rust van de Super Bowl met Maroon 5 op het podium zou staan om samen hun hit Moves Like Jagger op te voeren. De zangeres nam een slok van haar drankje, zei dat ze zich op haar zwijgrecht beriep en moest vervolgens ongemakkelijk lachen, dit tot groot genoegen van het publiek en haar fans.

Bij de Super Bowl van 2011 trad Christina voorafgaand aan de wedstrijd al eens op toen ze het Amerikaanse volkslied ten gehore bracht.

In de rust van de Super Bowl, het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar, treden traditiegetrouw ieder jaar de grootste artiesten ter wereld op. Zo stonden eerder sterren als Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Beyoncé en Katy Perry op het podium om de fans in de pauze te vermaken.