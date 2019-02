Jussie Smollett laat van zich horen na aanval

Jussie, een van de hoofdrolspelers van hitserie Empire, is dinsdag het slachtoffer geworden van anti-lhbt-geweld. De 36-jarige acteur werd in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: „Dit is MAGA country!”, een verwijzing naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel.

Trump heeft donderdag gereageerd op de aanval. „Het is vreselijk. Ik heb het gisteravond gezien en ik vind het echt vreselijk. Dit gaat niet verder wat mij betreft.”

Geen individueel geval

In zijn statement zegt Smollet vooral iedereen te willen bedanken. „Alle liefde en steun die ik heb gekregen betekent meer voor mij dan ik ooit in woorden zou kunnen uitdrukken.” Daarnaast wil hij benadrukken dat hij niet gezien moet worden als een individueel geval. „Dergelijke laffe aanvallen overkomen mijn gender non-conforme zusters en broeders dagelijks. Ik zal snel in detail over dit verschrikkelijke incident spreken, maar ik heb wat tijd nodig om het te verwerken.”

Jussie zal zaterdag optreden in de club Troubadour in Los Angeles. Het concert is volledig uitverkocht en kaarten worden inmiddels voor de dubbele prijs doorverkocht. Vermoed wordt dat Smollett het incident zal aanhalen en zich uit zal spreken over homofobie, racisme en Make America Great Again, meldt TMZ.