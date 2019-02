Schone Schijn-acteur Clive Swift (82) overleden

De acteur overleed vrijdagochtend na een kort ziekbed in bijzijn van zijn familie, zo bevestigde een woordvoerder aan the Mirror.

Swift was jarenlang te zien in de populaire BBC-serie Keeping Up Appearances, waar hij de rol van Richard vertolkte, de onderdanige man die lijdzaam de kuren van zijn vrouw Hyacinth Bucket (spreek uit: Bouquet) onderging. De serie was in Nederland bij de NPO te zien in de jaren negentig.

Vanaf 1961 was Swift in meer dan honderd tv-series en films te zien, waaronder in een bijrol in de Hitchcock-film Frenzy. Daarnaast is hij in Doctor Who en Midsomer Murders als gastacteur verschenen.