Sweet But Psycho meest gedraaid op de radio

In een video bij Genius heeft ze de betekenis van haar plaat toegelicht. „Ik houd ervan om mijn liederen theatraal te maken en een beetje te overdrijven maar in feite geef ik een andere betekenis aan het woord ’psycho’.” In de clip is te zien hoe Ava in een trouwjurk en bijl achter haar vreemdgaande vriendje aanrent.

De bedoeling is volgens haar om de te laten zien hoe de term ’psycho’ heel snel wordt gebruikt door mannen over vrouwen die hun emoties tonen. „De term bespot het meisje, ze voelt zich een psychopaat maar dat is ze niet. Ik denk dat het oké is om al je kanten te kunnen laten zien en er niet om veroordeeld te worden, vooral in een relatie.”

Voor de Amerikaans-Albanese zangeres is Sweet But Psycho de eerste hit in Nederland.