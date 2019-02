Connie nog altijd gebroken door roof

Connie Witteman kon het vandaag zelf niet aan om bij de zitting aanwezig te zijn, en dus nam haar voormalige verloofde Eugène van Dun de honneurs waar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Connie Witteman ontbrak vandaag in de rechtbank van Amsterdam, toen de roof van haar peperdure sieraden werd behandeld. Haar voormalige verloofde Eugène van Dun nam daar de honneurs waar, en las uit haar naam een emotionele slachtofferverklaring voor... De diva zelf is nog altijd gebroken. „Ik ben bevangen door angstgevoelens in mijn eigen huis en ervaar ongewild verdriet, emotie en pijn, maar ook boosheid en onbegrip.”