Little Mix in september naar Ziggo Dome

De tour staat in het teken van het in november uitgebrachte vijfde en gelijknamige album LM5. Op dit album werkte de groep samen met Ed Sheeran, Jess Glynne, Camille Purcell, MNEK, Timberland, Loose Change, TMS en RAYE. Naast nieuw werk zal Little Mix ook oudere hits zoals Touch, Shout Out to My Ex, Black Magic en Wings voorbij laten komen.

Vrijdagavond is Little Mix in de eerste liveshow van The Voice of Holland te zien, waar zij samen met de TVOH-talenten een speciale versie van Woman Like Me spelen. Ook brengen ze hun nieuwste single Think About Us ten gehore.

Spice Girls

Little Mix is in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste popacts van dit moment met gigantische tournees door Europa, Australië, Japan en de VS. Inmiddels zijn Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall zelfs de grootste meidengroep van de wereld geworden.

Ze verkochten meer dan 45 miljoen albums wereldwijd en scoorden maar liefst vier platina albums, negen platina singles en vier nummer 1-hits. Hiermee braken ze het oude record, dat in handen was The Spice Girls.

De kaartverkoop start woensdag 6 februari.