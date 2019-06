Hugh Laurie krijgt prijs op televisiefestival

„Ik was al blij geweest met een prijs voor het feit dat ik al zo lang acteer, maar dit is overweldigend”, zei Laurie over zijn nominatie. De acteur is vooral bekend van zijn rol als de geniale dokter House, maar ook zijn werk in de BBC-komedie Blackadder met Stephen Fry zorgde ervoor dat hij bekend werd.

Op dit moment speelt Laurie in de Hulu-serie Catch-22 met George Clooney.