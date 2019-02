Meghan schrijft lieve berichtjes op bananen voor sekswerkers

In Bristol stond voor het koninklijk stel een ontvangstcomité in de vorm van een kleuterklasje klaar. Door de dwarrelende sneeuwvlokken heen werd er gezwaaid en werden er handjes geschud. De dag van prins Harry en zijn vrouw begon met een bezoek aan het Old Vic theater. De hertogin, voormalige actrice, leek zich kostelijk te vermaken tijdens de tour die zij door het pas gerenoveerde theater kregen.

Vervolgens ging het echtpaar langs bij One25, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om sekswerkers van de straat te halen. Meghan heeft meegeholpen met het inpakken van maaltijdpakketten die later samen met warme kleding door de vrijwilligers aan de sekswerkers uitgedeeld gingen worden. Tijdens het inpakken vroeg de hertogin om een stift, waarmee ze voor de vrouwen lieve berichtjes op de bananen ging schrijven. 'Je bent bijzonder', 'je bent dapper', 'je bent geliefd' en 'je bent sterk' kwam er te staan op het fruit.

Harry en Meghan bezochten nog een filantropische instelling in Bristol, namelijk Empire Fighting Chance. Dat is een boksclub die jongeren in moeilijke situaties helpt. De royals hebben daar gesproken met coaches die vertelden over de positieve impact die boksen heeft op jongeren. Zij leren discipline, zelfbeheersing en respect. Ook bouwen de jongeren aan hun zelfvertrouwen en fysieke gezondheid.

Ⓒ REUTERS

Ⓒ REUTERS