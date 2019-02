Voice-deelnemers Navarone in voorprogramma Anouk

Navarone treedt op tijdens de concerten die Anouk op 30 april en 3 mei in de Ziggo Dome geeft. De kaartverkoop is al begonnen voor de shows in Amsterdam. Anouk vroeg de band nadat ze eerst als jury Navarone de hemel had ingeprezen. De zanger maakte eerst nog een grapje dat hij op die data niet kon. „Dan zijn we op wintersport”, zei hij. Al snel kwam hij op zijn schreden terug nam de aanbieding met graag aan.

Navarone viert dit jaar het 10-jarig jubileum. De rockers hebben al op meerdere grote podia en festivals gespeeld. Zo waren te zien op festivals als Zwarte Cross, Appelpop, Paaspop, Down The Rabbit Hole en het Hongaarse Sziget Festival.

Het vijftal maakt dit seizoen goede sier in The Voice. Ze bliezen de coaches in The Blind Auditions omver met de klassieker Whole Lotta Love van Led Zeppelin en kozen vol overtuiging voor coach Anouk. Tijdens de eerste liveshow speelden ze het nummer Somebody To Love van Queen.