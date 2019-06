Toegankelijke en energieke ’Kersentuin’ ✭✭✭✩

Chris Nietvelt (hier 2e van links) overtuigt als Amanda. Ⓒ Foto Henri Verhoef

Wanneer weduwe Amanda na een jarenlang verblijf in Parijs terugkeert naar haar landgoed, wil iedereen weten hoe het met haar is. Niet best helaas; het geld is op en de schulden zijn hoog. Bovendien is terugkomen op deze plek pijnlijk omdat haar zoontje er verdronk. De van boer tot koopman opgeklommen Steven heeft een oplossing voor haar financiële crisis, maar vindt geen luisterend oor.