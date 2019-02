Ali, ouwe viezerik!

Ⓒ RTL/William Rutten

Het is zo ver. De wedstrijd is nu pas echt begonnen. Vanaf nu heeft het publiek het voor het zeggen. Aan de kandidaten de schone taak om zich van de steun van het publiek te verzekeren. Geen vriendjespolitiek meer. Want natuurlijk hebben ook de coaches hun favorieten. Niks menselijks is hen vreemd toch? Met de ene heb je natuurlijk meer klik dan met de ander. En als je zo’n jongen of meisje een warm hart toedraagt, ach, dan knijp je misschien eerder een oortje dicht als een nootje wat valser klinkt. In dit stadium van The Voice 2019 maakt het allemaal niet meer uit. Het is ieder voor zich. En de kijker bepaalt. Nou ja voor de helft dan.