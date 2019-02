Ook SOPHIETJE rouwt om Johnny Lion...

’Ze dronk ranja met een rietje...’ In de zomer van 1965 bestormde Johnny Lion met de evergreen Sophietje de Nederlandse hitparade. Ⓒ Hollandse Hoogte

Thuis in Steenwijkerwold bereikte SOPHIE VAN KLEEF gisterochtend het droevige bericht dat JOHNNY LION (77) die nacht in zijn slaap was overleden. „Het was geen schok, het zat eraan te komen, maar verdrietig ben ik wél”, aldus het voormalig topmodel, dat vijf jaar met de zanger samen was en liefdevol door hem werd bezongen...