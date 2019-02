Joop van den Ende verbaasd: ’LUV’-musical?’

Volgens Hans van Hemert zou Joop van den Ende hem hebben benaderd voor een Luv’-musical, maar de producent weet van niets. Ⓒ Hollandse Hoogte

De komst van CHIMÈNE VAN OOSTERHOUT naar LUV’ blijft de gemoederen bezighouden en voor een kettingreactie zorgen. Eerst was daar het vertrekkende lid RIA TIELSCH, die meende een boekje te moeten opendoen over collega’s MARGA SCHEIDE en JOSÉ HOEBEE, van wie zijzelf afscheid had genomen. Toen was daar, natuurlijk, PATTY BRARD om ze zowel veel succes te wensen alsook een sneer te geven.