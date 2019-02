Bijna 2 miljoen zien liveshow Voice of Holland

Het was de eerste van vier liveshows van de populaire talentenjacht. Of een deelnemer de liveshow overleeft, hangt af van een beoordeling van de kijkers en de coaches. De uiteindelijke winnaar krijgt en platencontract, 50.000 euro en mag een clip opnemen in Zuid-Afrika.

De rest van de top vijf van de kijkcijferlijst van vrijdagavond werd ingevuld door NPO-programma's. Het NOS Journaal van 20.00 uur stond met 1,9 miljoen kijkers op plek twee. Daarna volgden De Wereld draait door, Flikken Maastricht en 2 voor 12.