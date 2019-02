Maroeska uit HHB: Omroep Max heeft mij verkeerd neergezet

„Ik herkende mezelf totaal niet. De eerste aflevering ging ik nog gezellig met mijn gezin kijken, maar daarna niet meer. Ik had iedere zondag weer een knoop in mijn maag, want je weet niet wat ze ervan hebben gemaakt. Dat verwijt ik Omroep Max”, vertelt Maroeska aan het Parool.

Ze vervolgt: „Maar ik vind vooral dat ik naïef ben geweest. Ik heb me totaal gegeven, heb alles opzijgezet om mooie taarten te maken - ik dacht dat het programma daarover ging. Maar het gaat ze natuurlijk om de casting van typetjes en leuke beelden, ook al pakken die negatief voor mij uit. Dat heb ik me nooit gerealiseerd.”

Ook zegt ze dat Omroep Max haar de kans heeft ontnomen om haar kant van het verhaal te vertellen in diverse talkshows waarvoor zij was uitgenodigd. Omroep Max laat in een reactie aan het Parool weten het te betreuren dat Maroeska een slecht gevoel overhoudt aan Heel Holland bakt en ontkent de aantijging dat ze bewust negatief in beeld is gebracht. „Heel Holland bakt is een feelgoodprogramma, dat met grote zorgvuldigheid wordt gemaakt. We kijken uit naar een mooie finale.”

Pesterijen

Naast de vele rotopmerkingen op sociale media, zegt Maroeska ook op zakelijk gebied last te hebben gehad door de heksenjacht die was ontstaan. Zo hebben mensen volgens haar slechte recensies achtergelaten over haar boek en is op Google Maps door kwade kijkers haar bedrijfsprofiel aangepast naar ’Ho ho ho Maroeska Metz BV', met de tekst 'Je speelt vals in Heel Holland Bakt'. „Het heeft weken geduurd om dat door Google te laten veranderen”, aldus Maroeska.