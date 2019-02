Afslaan Super Bowl lastig voor Cardi B

„Mijn man is gek op American football”, zegt de 26-jarige Cardi B over haar man, tevens rapper, Offset. „Hij zou heel graag naar de Super Bowl gaan, maar hij kan niet omdat hij ergens voor moet staan”, vertelt ze, doelend op de protestactie van Kaepernick. De rapper zegt dat ze veel geld heeft laten schieten door het aanbod af te slaan. Ze houdt er al met al ’gemengde gevoelens’ aan over.

Daar staat tegenover dat Kaepernick, de football-speler, ’zijn baan voor ons heeft opgeofferd’, voegt de voor vijf Grammy Awards genomineerde Cardi B eraan toe. De actie van Kaepernick was een protest tegen politiegeweld, ongelijkheid en andere sociale problemen. Hij zit nu nog zonder contract.

Grootste artiesten

Ook verschillende andere artiesten, onder wie naar verluidt ook Rihanna en P!nk, sloegen een uitnodiging af om op te treden tijdens de rust van de Super Bowl, de finale van het American football-seizoen. Uiteindelijk gaan Maroon 5, Big Boi van Outkast en de rapper Travis Scott wel optreden.

In de rust van de Super Bowl, het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar, treden traditiegetrouw ieder jaar de grootste artiesten ter wereld op. Zo stonden eerder sterren als Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Beyoncé en Katy Perry op het podium om de fans in de pauze te vermaken.