Soldaat van Oranje verder met nieuwe acteurs

Valentijn Benard en Alex van Bergen zijn wederom te zien als Erik Hazelhoff Roelfzema. Henriëtte Tol en Wivineke van Groningen delen de rol van koningin Wilhelmina.

De musicalversie van het levensverhaal van Engelandvaarder Hazelhoff Roelfzema heeft inmiddels alle Nederlandse theater- en musicalrecords gebroken. Er is geen andere voorstelling in Nederland waar ooit zo veel bezoekers een kaartje voor hebben gekocht en geen enkele andere voorstelling was ooit in Nederland zo lang aaneengesloten te zien.

Sinds de première op 30 oktober 2010 bezochten meer dan 2,8 miljoen mensen het stuk in De TheaterHangaar in Katwijk.