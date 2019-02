Willem-Alexander en Máxima 17 jaar getrouwd

Niet de balkonscène met de kus, maar de beelden van een zichtbaar emotionele Máxima gingen de hele wereld over, toen zij een traan over haar wang liet rollen terwijl Carel Kraayenhof ’Adios Nonino’ speelde. ’Adios Nonino’ betekent in het Spaans ’Vaarwel vadertje’, wat het voor Máxima extra pijnlijk maakte door de afwezigheid van haar vader.

Inmiddels zijn ze drie prachtige kinderen rijker en in 2013 vond de troonswisseling plaats, waarbij koningin Beatrix prinses der Nederlanden werd en Willem-Alexander werd gehuldigd als koning.

Ⓒ ANP

Humor

Over ’hun geheim’ voor een goed huwelijk liet Willem-Alexander eerder tijdens een persmoment weten: „Dat is niet anders dan in een ander, niet koninklijk huwelijk. Een goed huwelijk is gebaseerd op humor, gezelligheid en tijd voor elkaar maken en er voor elkaar zijn. Af en toe ook accepteren dat iemand wat over je te zeggen heeft en het dan proberen opnieuw te doen en weer door te gaan. Het is niet altijd mooi weer, het regent ook wel eens.”

Máxima kon dat alleen maar beamen en zei destijds: „We delen dezelfde passies, zeker ook de passie voor ons werk. Dat doen we met verve en als een team. Dat is heel fijn.”

Troonswisseling van Koningin Beatrix naar koning Willem Alexander in 2013. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Prinses Beatrix, prinses Mabel, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Archieffoto uit 2001. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Juli 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank van Beek Fotografie