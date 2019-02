Seth Rogen, Gordon-Levitt in film Aaron Sorkin

The Trial of the Chicago 7 gaat over de arrestatie van een groep activisten die in augustus 1968 tegen de Vietnam-oorlog demonstreerden tijdens de Democratic National Convention in Chicago. Ze werden onder andere aangeklaagd voor samenzwering.

De film wordt geschreven en geregisseerd door Aaron Sorkin, die vooral bekend is van The Social Network en West Wing. Rogen zal volgens Deadline de rol van activist Jerry Rubin vertolken, Gordon-Levitt speelt aanklager Richard Schultz. Wanneer de film uitkomt, is nog onbekend.