Na zes weken strijd: jury begint beraad in zaak Depp tegen Heard

Eerder op de vrijdag hielden de juridische teams van de 58-jarige acteur en de 36-jarige actrice hun slotpleidooien. De advocaten van Johnny Depp beweerden vrijdag in hun slotpleidooi dat Amber Heard ofwel ’een slachtoffer van echt gruwelijk misbruik’ is of ’een vrouw die bereid is om absoluut alles te zeggen om haar gelijk te krijgen’. „De beschuldigingen van Heard zijn een geval van MeToo, maar er heeft zich geen MeToo voorgedaan. De beschuldigingen van Amber aan het adres van Johnny zijn de hardste klappen in deze zaak.”

Heards team daarentegen haalde aan dat er ’ook sprake is van huiselijk geweld als er geen bewijs is’. „Als je geen foto’s maakt, is het niet gebeurd. En als je wel foto’s hebt gemaakt, zijn ze nep. Als je aandacht in de media zoekt, ben je gek. En als je eindelijk hebt besloten dat het genoeg is geweest, ben je een golddigger”, aldus Rottenborn. „Dat is wat ze u wijs proberen te maken”, sprak hij richting de jury. „Als Amber maar één keer is mishandelt, dan wint ze. En dan hebben we het niet alleen over fysieke mishandeling. We hebben het ook over emotionele mishandeling en verbaal geweld.”

De zaak tussen Depp en Heard is inmiddels zes weken gaande. De voormalig geliefden hebben allebei een getuigenis afgelegd voor de rechtbank. Ook werden getuigen gehoord voor zowel Johnny als Amber. Op sociale media leeft de zaak enorm en wordt er flink gespeculeerd over wie deze zaak uiteindelijk gaat winnen.

De acteur klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post, waarin ze zei een slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij zijn naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk dat het over hem ging.