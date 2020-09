Cliff Richard viert 80e verjaardag met nieuw album

„Ik dacht ooit dat ik de 50 niet zou halen en nu ben ik bijna 80. Wat nog beter is dan dat is dat ik een nieuw album heb!”, laat de zanger in een verklaring weten. „Ik vond het geweldig om Music... The Air That I Breathe op te nemen en hoop dat je er met plezier naar zult luisteren.”

Cliff had eerder al een tour aangekondigd om zijn tachtigste verjaardag te vieren. Deze is echter uitgesteld in verband met de coronapandemie. De zanger, die al actief is sinds eind jaren vijftig, doet het de laatste tijd een stuk rustiger aan, maar is niet van plan ooit te stoppen. „De zin ’met pensioen gaan’ komt niet voor in mijn vocabulaire.”