Jesse Jackson wijt aanval Smollett aan Trump

„De geest van vernederen en pesten is opnieuw uit de fles”, meent Jackson. „Haat en geweld dalen op ons land neer. En het komt van bovenaf.” De dominee stelt dat onder Trump een cultuur is ontstaan waarin haat en geweld worden ’aangemoedigd’.

Bekijk ook: Jussie Smollett laat van zich horen na aanval

Jussie Smollett, acteur in de serie Empire, werd dinsdag door twee mannen mishandeld in Chicago. „Dit is MAGA country”, werd hem daarbij naar het hoofd geslingerd. Het is een verwijzing naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde; Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel.

Niet de enige

Trump zelf heeft met afschuw gereageerd op het incident, maar dominee Jackson houdt Trump en zijn beweging er voor verantwoordelijk. Hij is niet de enige die dat vindt. Actrice Ellen Page zei donderdag in The Late Show with Stephen Colbert dat de president en zijn vice-president Mike Pence ’lijden proberen te veroorzaken’ in gemeenschappen die het toch al zwaar hebben.

Smollett heeft vrijdag laten weten dat het ’OK’ met hem gaat. In een statement bedankt hij iedereen voor de steun en benadrukt hij dat het niet om een incident ging. Dit soort aanvallen komt volgens de acteur dagelijks voor.