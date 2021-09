’Robinson-baby’ voor Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks

Dyantha Brooks en Mick de Vlieger. Ⓒ Robin Utrecht

Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks (33) en haar man Mick de Vlieger (32) verwachten hun tweede kindje. De laatste weken liep zij rond met twee geheimen: ze moest zwijgen over haar deelname aan het programma Expeditie Robinson, dat al maanden geleden werd opgenomen, en ook moest ze het nieuws verborgen houden dat zij in de week na haar terugkeer in Nederland in verwachting was geraakt.