Anna Nooshin geeft kijkje in nieuw huis

Het huisje wat ze in de Jordaan heeft gekocht is nog niet af, dus verblijft ze tijdelijk in een ander appartement. Naar verwachting zal haar echte nieuwe huis in april af zijn.

Eind juli vorig jaar maakten Anna en Danny via sociale media bekend dat ze ieder hun eigen weg zouden gaan. Begin december werd bekend dat Anna inmiddels een nieuwe liefde heeft gevonden: Nassim Zeta.