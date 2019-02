Ariana kan 1,5 miljoen verdienen met verwijderen tattoo

Om op een gemakkelijke manier van de mislukte tattoo af te komen én een slordige 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) te verdienen, hoeft Ariana volgens TMZ maar een keer op te draven om een video op te nemen van het verwijderen van de tattoo bij een LaserAway vestiging. Dit filmpje zal het bedrijf plaatsen op sociale media en in advertenties. Daarnaast vragen ze haar een jaar lang eens per maand content van hen te plaatsen op haar sociale media-accounts.

De directeur eindigt de aanbiedingsbrief met ’thank u, next tiny barbecue grill’, waarbij hij gekscherend refereert naar de betekenis van haar laatste tatoeage. Eerst liet ze een teken plaatsen wat in het Japans iets als ’mini barbecue’ betekende en later liet ze daar wat aan bijschaven, waardoor er volgens Japanse fans ’mini barbecue vinger’ staat.