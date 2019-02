Pete Davidson datet met actrice Kate Beckinsale

De 25-jarige komiek, bekend van de tv-show Saturday Night Live, hield de 45-jarige Kate stevig vast toen ze het Coronet-theater verlieten, op weg naar hun hotel in Santa Monica.

Pete was tot vorig jaar oktober verloofd met Ariana Grande. De zangeres maakte het uit en liet daarna weten voorlopig geen behoefte meer te hebben aan een relatie. De Britse actrice Kate Beckinsale is sinds 2016 gescheiden. Ze was getrouwd met filmmaker Len Wiseman. Ze heeft een volwassen dochter, die ze kreeg in een eerdere relatie met acteur Michael Sheen.

Kate Beckinsale is momenteel bezig met de opnames van de nieuwe serie The Widow, waarvoor ook in Rotterdam wordt gedraaid.