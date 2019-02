Kendall Jenner poseert naakt voor Vogue

Het sensuele kiekje werd op Instagram gedeeld door fotograaf Mert Alas, die de sexy shoot voor zijn rekening nam.

Kendall postte zelf de cover van het maandblad, dat binnenkort door de Keeping Up With The Kardashians-ster zal worden gesierd. Ze laat weten dat het een van haar meest favoriete fotoshoots was. „Ik kan niet wachten om jullie de rest te laten zien. Een droom die uitkomt!”