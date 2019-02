Linda Ronstadt: ’Ik kan niet eens meer onder de douche iets zingen’

„Ik ben mijn stem zo goed als verloren”, zei de Amerikaanse. „Ik kan niet eens meer onder de douche iets zingen.” Linda weet sinds 2013 dat ze Parkinson heeft. Ze was toen al gestopt met optredens. „Ik merkte dat ik stond te schreeuwen op het podium. Het was geen zingen meer.” Na negen jaar tobben, stopte ze in 2009 met optreden.

Linda, vooral in de jaren zeventig succesvol met hits als You’re No Good en It’s So Easy, zegt niet verbitterd te zijn vanwege het trieste einde van haar carrière. Wel vertelt de zangeres dat ze heeft moeten leren om hulp te vragen. „Dat was moeilijk, vooral omdat het om zulke basale dingen gaat die je opeens niet meer zelf kunt.”

Bang voor de dood is de inmiddels 72-jarige Linda niet. „Iedereen gaat dood, en ik heb mensen zien sterven. Ik ben er niet bang voor, maar ik zie wel op tegen het lijden.”