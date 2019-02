Negatieve opmerkingen dochtertje doen Ronnie Flex nog steeds veel

Wafae Kefi, zoals DJ Wef in het echt heet, geeft toe dat de zwangerschap absoluut niet gepland was. „Nee, totaal niet. Het gebeurde gewoon. We hebben wel vanaf het begin gezegd: ’Hé, dit is het. Wat gaan we doen? Ja, of nee?’ En hij zei gelijk: ’Nee, dit gaan we doen. Of we nou samen zijn of niet.’ En we zijn echt superblij. Hij is er heel mijn zwangerschap geweest. Ik heb er eigenlijk niks op aan te merken.”

De twee waren blij dat het einde in zicht was, maar hadden helemaal niet nagedacht over vele negatieve reacties die zouden komen. „We schrokken er wel echt van. Natuurlijk is het nu wel minder, mensen begrijpen het wel. Maar in het begin had iedereen van: Hè!? Jullie zijn helemaal niet samen. Dus dan krijg je nare woorden. ’Draagmoeder’ en zulke dingen, wat nergens op slaat. Ik vond het jammer dat mensen niet blij voor ons waren. En dat had hij ook heel erg.”

Instagram

Hoewel hij nog geen duidelijke foto van zijn dochter heeft getoond, valt het wel op dat Ronnie af en toe iets van Nori deelt met zijn volgers op Instagram. „En dan merk je dat de opmerkingen gewoon nog iets te negatief zijn. Het doet hem gewoon nog veel te veel. En mij ook. Dus we houden het nog even zo, ik denk tot ze een jaar of één is. Hij laat wel steeds iets meer zien. Een mondje, een hand, een half hoofd... We maken het wel heel spannend hoor.”

De Haagse dj onthult dat als de twee een jongetje hadden gekregen, ze het de naam Save zouden hebben gegeven. „Als ik ’opslaan’. We hadden afgesproken: als het een meisje wordt, mag hij de naam verzinnen en als het een jongetje wordt, dan mag ik het verzinnen. De tweede naam heb ik bedacht, hij de eerste.”

Liefdesrelatie

Van een liefdesrelatie tussen het stel is nooit sprake geweest. Toch wil Wef niets uitsluiten. „Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Hij blijft de vader van mijn kind en we hebben een hele hechte band. Ik weet het echt niet.”