Hierom brak Gisele Bündchen met Leonardo DiCaprio

Bündchen vertelt in het voorjaarsnummer van Porter’s Magazine: „Niet langer wilde ik mezelf nog verdoven met roken, drinken en te veel werken. Ik werd me er steeds meer van bewust dat ik ervoor koos om het over een andere boeg te gooien. Ik vroeg mezelf af of ik alleen was in mijn zoektocht naar meer diepgang, en: bleef hij dezelfde? Uiteindelijk was het antwoord daarop, helaas, ja.”

Leo en Gisele hadden van 2000 tot 2005 een relatie en waren in die tijd onafscheidelijk. Het model was tijdens de Oscars van 2005 zelfs zijn date toen hij was genomineerd voor zijn rol in The Aviator. Tot dusverre was het de enige keer dat de acteur een vriendin meenam naar de awardshow.

Inmiddels is Gisele getrouwd met American footballer Tom Brady, de nu al legendarische quarterback van New England Patriots.