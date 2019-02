Meghan afgemaakt op Twitter

De Amerikaanse actrice wordt uitgemaakt voor heks, zwarte weduwe en hoer. Haar zwangere buik zou nep zijn. „Op sommige dagen lijkt ze witter en op andere dagen zwarter. Moet beslissen welk ras ze wil zijn als ze wakker wordt”, is een van de racistische commentaren.

De venijnige commentatoren betwijfelen of ze echt gestudeerd heeft (ze is afgestudeerd in internationale betrekkingen en theaterwetenschap) en of het pakje Smint dat op een foto in haar auto te zien was betekent dat ze betaald wordt voor product placement. Anderen verwijzen ronduit naar onthoofdingen van vroegere Engelse royals.

Kensington Palace maakte deze week bekend dat er overuren gemaakt worden om alle haat van de social media te behandelen. Sommige mensen worden geblokkeerd, anderen aangegeven bij de politie.

