William en Catherine schenken 1,8 miljoen pond aan goede doelen

De donatie werd gedaan vanuit een nieuw coronafonds dat het echtpaar via hun organisatie heeft opgezet. „De afgelopen maanden waren we allemaal onder de indruk van het ongelooflijke werk dat de eerstelijnsmedewerkers en de hulpdiensten hebben geleverd in reactie op Covid-19. En we weten dat voor velen van hen, hun families en duizenden anderen in het Verenigd Koninkrijk de pandemie een blijvende impact op hun mentale gezondheid heeft”, aldus William en Catherine.

Eerder deze week sprak het koppel met vier vertegenwoordigers van organisaties die door het Covid-19 Response Fund worden gesteund.