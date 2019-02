Nieuwe liefde voor Frans Bauer

„Hier is ze dan eindelijk: na lang wachten onze Jackie Bauer The Labradoodle!!”, schrijft een enthousiaste Frans Bauer op Instagram bij een foto van de pluizige pup. Ook Mariska is duidelijk door het dolle heen. Op haar Insta Stories deelt ze een filmpje van het hondje dat vrolijk op een speeltje kauwt.

De kleine Jackie heeft ook een eigen Instagram account. Al sinds 20 januari zijn hier foto’s van de labradoodlepup op te vinden.

In november vorig jaar moesten Frans en Mariska afscheid nemen van hun hondje Roosje. De Bauers hebben nog twee honden: Zoë en Lourdes.

Ⓒ Instagram