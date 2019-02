’Liam Payne (25) en Naomi Campbell (48) aan het daten’

De afspraken zouden vooral plaatsvinden in New York en Londen. Op die laatste plek werd het duo deze week gezien bij een concert van zanger Davido Adeleke.

Het leeftijdsverschil tussen de 25-jarige Payne en de 48-jarige Campbell zou geen belemmering vormen. Integendeel, ze zouden het ook tussen de lakens erg goed kunnen vinden, weet The Sun.

Payne was eerder samen met zangeres Cheryl Cole (35). Met haar heeft hij een zoontje van bijna twee. De lijst met exen van Campbell is indrukwekkend. Ze was naar verluidt onder meer intiem met Eric Clapton, Robert De Niro, Sean ’Diddy’ Combs en Formule 1-baas Flavio Briatore.