Eerste publieke optreden Smollett na aanval

„Ik wilde niet dat die klootzakken zouden winnen”, zei de 35-jarige acteur over zijn snelle terugkeer op het podium. Het publiek begon daarop te juichen. Smollett vertelde ook dat hij toch nog niet volledig was hersteld van de aanval, maar op de goeie weg was.

Voordat Smollett zijn optreden gaf, bestegen zijn broers en zussen het podium. Ze vertelden het publiek dat het optreden ’onderdeel was van Jussies herstel’. Zijn broer Jocqui zei dat de familie trots op hem is.

De geplande meet & greet met fans werd afgelast, maar Smollett beloofde meegenomen albums te signeren en bedankte het publiek voor de steun.