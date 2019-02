Kerry Katona is bang om dood te gaan

In gesprek met Now vertelt Kerry over haar angst ouder te worden. „Ja, ik word volgend jaar veertig jaar”, reageert ze. „En het is niet eens vanwege mijn uiterlijk. Ik zie er toch uit alsof ik twaalf ben.”

„Ik ben bang voor de dood. Ik weet dat het heel morbide klinkt, maar ik ben zo bang om mijn kinderen achter te laten en belangrijke dingen in hun leven te missen. Fuck, ik heb nog 44 kerstmissen te gaan!”