Project Gio is eerste Gouden Film van het jaar

De komedie Project Gio heeft in ruim anderhalve maand meer dan 100.000 bezoekers getrokken. De film heeft daarmee de Gouden Film-status bereikt, hebben het Nederlands Film Festival en Dutch FilmWorks woensdag bekendgemaakt. Het is de eerste Nederlandse film die dit jaar de Gouden Film Award ontvangt.

In Project Gio speelt de Nederlandse YouTube-familie De Latooys, bestaande uit vader Marcel, moeder Louise en tweeling Giovanni (Gio) en Melanie, zichzelf. De film gaat over een feest dat de tweeling organiseert wanneer hun ouders op vakantie zijn. Het huis wordt verwoest en de twee hebben slechts twee weken om alles te herstellen. De komedie is geregisseerd door Bas van Teylingen, naar een scenario van Michiel Peereboom.

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden toegekend wanneer er voor een Nederlandse film respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. April, May en June passeerde vorige week de 400.000 bezoekers en is daarmee de eerste Platina Film van het jaar.