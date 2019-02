Bijna een ton voor ’supervader’ Jay

In Een huis vol worden grote gezinnen gevolgd. Koen, zijn vrouw Anke en de kinderen Huip en Lies zijn groot fan van het KRO-NCRV-programma en met name onder de indruk van ’supervader’ Jay.

„Papa Jay is een held!”, staat op de site van de doneeractie te lezen. „En daarom vinden wij het lastig om te zien dat hij het financieel moeilijk heeft. Dat verdient zo’n mooi mens niet. Die verdient een steuntje in de rug, gewoon een klein steuntje, zodat hij het net wat makkelijker heeft en nog meer mensen kan inspireren.”

Streefbedrag

Het streefbedrag was 5000 euro, maar dat was binnen no time gehaald. De donaties bleven binnenkomen en uiteindelijk stond er maar liefst 94.200 op de teller. „Wat een fijn gezin, wat een opvoeding en niet alleen voor zijn eigen kinderen, maar ook de kinderen in de buurt. Wat is dat inspirerend om te zien. Met zoveel liefde, genieten”, aldus initiatiefnemer Koen.

Jay gaf onlangs al aan het bedrag te gebruiken voor zijn kinderen. „Ik heb elke dag gewerkt om mijn kinderen te redden. Op deze manier kan ik ze nog beter helpen. Ik ben hun vader. Ik hou van mijn kinderen.”