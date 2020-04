Woutertje Pieterse Prijs voor ’Uit elkaar’

Sylvia Weve (l.) en Bette Westera vormen samen een succesvol duo dat de mooiste kinderboeken maakt. Ⓒ Foto Chris van Houts

Schrijfster Bette Westera en illustratrice Sylvia Weve zijn de winnaars van de 33e Woutertje Pieterse Prijs. Hun prachtig geïllustreerde dichtbundel Uit elkaar, over de vele facetten van een scheiding, werd in het NPO Radio 1 programma De Taalstaat uitgeroepen tot het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Aan de prijs is een geldbedrag van €15.000 verbonden.