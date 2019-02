Isa Hoes stuit op innige foto met Antonie Kamerling

„Ineens deze foto tegenkomen als je je administratie aan het doen bent en dan voelen dat je ruim acht jaar verder bent en dat de liefde er nog steeds is... Zo mooi, zo dierbaar, zo zacht!”, schrijft Isa bij de foto.

„ Minder pijn, meer dankbaarheid voor alle geweldige ervaringen! Vandaag stuur ik al mijn liefde naar alle vrouwen én mannen die hun grote liefde hebben verloren in dit leven, maar die er nog steeds zijn. En ook naar hun kinderen!”

Nieuwe relatie

De actrice liet vorige maand weten in Beau Monde dat ze verlangt naar een relatie, maar niet gelooft dat ze er al klaar voor is, zolang er ’niemand op haar pad komt’. „Ik dacht altijd: Antonie was mijn grote liefde, dat wil ik terug en dat kan niet, want hij is er niet meer.”

Isa dacht niet dat ze hetzelfde bij een andere man kon vinden. „Omdat ik het nog niet had ervaren. (...) De afgelopen jaren heb ik geen relaties gehad, wel flings. Eigenlijk waren ze allemaal te jong, haha.”